«ثقافة بني سويف» تناقش تطبيق منظومة الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم أنشطتها الثقافية والإبداعية المختلفة بالمحافظات ضمن خطتها الهادفة لرفع الوعي الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية ذويهم والمجتمع المحيط بهم بطرق التعامل المثلى لتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم، حيث نفذت مكتبة النادي الرياضي ببني سويف محاضرة بعنوان "ترتيب الأولويات لذوى القدرات الخاصة" للدكتورة مارينا سعيد، وقامت نجلاء طلعت بالترجمة بلغة الإشارة.

وأوضحت د. مارينا، خلالها أن الدولة المصرية تولي ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوق وتقدم لهم العديد من الخدمات تحقيقا للالتزام الدستوري والقانوني الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم كافة، كما قدمت مجموعة من النصائح للحضور من فئة ضعاف السمع ولذويهم حول ترتيب أولوياتهم في الحياة.

فعاليات قصور الثقافة في بني سويف:

وعقدت محاضرة أخرى بعنوان "المهارات الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة" بدار أولادنا، للدكتور رمضان سعد، مع ورشة إكسسوارات لأبناء الدار أدارها عمرو أحمد، كما تحدث الشيخ أبو الخير على إمام مسجد السيدة حورية مع أسر ذوي الهمم عن الأجر والثواب المترتب على الصبر.

جاءت المحاضرات ضمن مجموعة من الفعاليات التي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة بني سويف بإدارة د. أحمد خليفة، كما قدم قصر ثقافة ببا محاضرة حول محاربة الشائعات، ألقتها مها عبدالرحيم.

بينما عقد قصر ثقافة شرق النيل الصالون الثقافي محاضرة بعنوان «التغييرات المناخية وآثارها»، كما عقد بيت ثقافة الفشن ندوة عن الزيادة السكانية في مصر وآثارها على الفرد والمجتمع.

محاضرة عن أهم معالم بني سويف السياحية

وعلى جانب آخر قدم بيت ثقافة أبو صير الملق عرضا فنيا لفرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي بجانب ورشة فنية رسم عن «لا للإدمان» بمدرسة الفاروق عمر الإبتدائية المشتركة بإشراف أميرة سعد، وحلقة نقاشية حول الإدمان وأضراره بمدرسة الشهيد سيد عبدالحفيظ الثانوية، كما نفذت مجموعة ورش فنية احتفالاً بعيد الأم وذلك ببيت ثقافة أهناسيا المدينة بالتعاون مع مدرسة الشهيد رمضان عبد المولى الإبتدائية، بينما نظم قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان «المخدرات وآثارها على الأمن القومي».

كما نظم الفرع مسابقات لطلاب المدارس وفقرة للمواهب ومسرح عرائس ومحاضرة عن أهم معالم بني سويف السياحية بمناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف، مع عقد اللقاء الخاص بنادي الأدب واللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل، وعرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية، وعرضا آخر لفرقة الموسيقى العربية قدمت خلالها عددا من الأغاني الوطنية.