وزير البترول يستعرض خطط التحول الطاقي في «الطاقة والاقتصاد الإفريقي»

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة منتدى «الطاقة والاقتصاد الأفريقى»، ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة، والتي جرت نقاشاتها حول نظرة عملية لموضوعات التحول الطاقي وكيفية أن يكون الانتقال للطاقة النظيفة يضمن تكنولوجيا متوفرة بشكل واسع ومضمون ومتدفق وسلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها، بمشاركة وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم والدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى ، ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية العاملة فى الدول الأفريقية ومسئولى عدد من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية .

الملا يستعرض خطط مصر في التحول الطاقي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مناقشات موسعة فى جلسة حوارية ضمت عددًا من شركات الطاقة العالمية، على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك، وشهدت المناقشات حواراً حول خطط مصر للتحول الطاقي ومستجدات الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ودور الغاز الطبيعي في تحقيق الانتقال الطاقي واهتمامها بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وانفتاحها على التعاون في هذا التوجه الذي يمثل فرصة استثمارية مميزة، خاصة وأن لديها المقومات اللازمة لذلك.

جلسة مناقشة دراسة منتدى غاز شرق المتوسط لمواجهة تحديات خفض الانبعاثات

وشهد المهندس الملا وقائع جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك تحت عنوان «منتدى غاز شرق المتوسط: مواجهة تحديات خفض الانبعاثات فى كافة أوجه صناعة الغاز، دراسة حول منطقة شرق المتوسط»، وشارك في الجلسة أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط والمهندس كريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل ومدير الشركة في مصر وممثلي مجموعة ستاندرد آند بورز العالمية.

وشهدت الجلسة مناقشة المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لخفض الانبعاثات بمنطقة شرق المتوسط والتحديات والفرص والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لخفض انبعاثات الدول بشكل أمثل وخاصة فى كافة أوجه صناعة الغاز، وعقب الملا خلال الجلسة بأن مصر تقدم كل أوجه الدعم لهذه الجهود وأكد على أهمية تطبيق التوصيات التي تم التوصل لها.