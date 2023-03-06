وزير البترول يشارك في فعاليات أسبوع الملتقى العالمي للطاقة بمدينة هيوستن

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات أسبوع ملتقى CERAWeek العالمي للطاقة الذي يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، ويضم عدداً من وزراء وقادة قطاع الطاقة بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم.

نتائج اعمال وزارة البترول والثروة المعدنية

وأوضح «الملا»، في بيان، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر بشكل دوري يوضح ما حققته استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من نتائج أعمال خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية هذا المؤتمر وما تحويه مناقشاته وجلساته من موضوعات حول تأمين إمدادات الطاقة ودعم الأسواق الناشئة والتحول الطاقي والأهداف البيئية كخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الاستهلاك ومراعاة حقوق الدول في التنمية والاستفادة مما تملكه من ثروات طبيعية وغيرها.

وأشار إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لمزيد من الحوار والتعاون مع شركاء صناعة البترول وعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز في مصر والترويج لها، خاصة وأن مصر لديها طرح لمزايدات عالمية متنوعة عبر بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف ، حيث تم في ديسمبر الماضي طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة وتشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، وأن مصر لديها قصص نجاح تحققت ، واستقرار وإصلاح اقتصادي حقيقي.

ويشارك الملا كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية العامة، والتي تناقش جهود انتقال الطاقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات مع تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على الاقتصاد العالمي، في ظل الاحتياج للهيدروكربون في شتى جوانب الحياة حتى تحقيق التحول الطاقي.

مباحثات ثنائية مع رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاى نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، على هامش المشاركة بالمؤتمر تناولت استعراض مستجدات أنشطة الشركة في مصر وخططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها، والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية، بما يدعم دور مصر ومنطقة شرق المتوسط في تأمين جانب من الطلب العالمي على الطاقة.

وأكد الملا أن الجهود التي تقوم بها شيفرون في مصر تحظى بالدعم والمتابعة وأنها بصدد تحقيق نتائج طيبة في مجال البحث والاستكشاف الذي عادت إليه بمصر مؤخراً، مشيراً لحرص الجانبين على دعم شراكتهما التاريخية التي تمتد منذ عام 1937 وزيادة دور شيفرون كشريك استثماري موثوق لقطاع البترول في مصر وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن التعاون في خفض الانبعاثات خلال انعقاد مؤتمر إيجبس فبراير الماضي تضاف للتعاون المتنامي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق نيف إلى مشاركته في مؤتمر ومعرض إيجيبس في فبراير 2023، لافتاً إلى حالة الزخم والحضور المتزايد الذي تميزت به النسخة السادسة من المؤتمر والذي يشهد تطوراً ملحوظاً من نسخة إلى أخرى، كما أشاد بإعلان الوزير عن تحول المؤتمر اعتباراً من دورته المقبلة إلى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة بما يسمح بتوسيع دائرة موضوعات المؤتمر ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.