أسامة ربيع: تطوير الأسطول يستهدف رفع القدرة على التعامل مع الحوادث الطارئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه جارٍ تطوير أسطول قناة السويس بالكامل بتوجيه من القيادة السياسية، إذ يتم تدشين 3 عبارات «معديات» لشاطئ السويس، جاهزين للعمل 210 أطنان، كاشفًا عن أن الكراكات الجديدة التي ستنضم للأسطول نهاية الشهر الجاري لها دور مهم جدًا في مصاحبة القافلات علاوة على أنّها في حال حدوث أي حادثة أو أي عطل بسفينة تساعد في العمل لعدم تعطيل المجرى الملاحي.

ضرورة وجود كراكات جديدة حديثة

وأضاف ربيع في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار»، أن السفن تتمكن من عبور المجرى الملاحي لقناة السويس في 11 ساعة، مشيرًا إلى أن زيادة الكراكات أصبح ضرورة لزيادة أعداد السفن، إذ إنّ أعداد السفن قبل قناة السويس الجديدة كان لا يقل عن 40 سفينة باليوم، أما الآن فالمتوسط اليومي لعبور السفن بقناة السويس 70 سفينة.

متوسط 70 سفينة تعبر قناة السويس باليوم ونعمل على رفع قدرتنا على التعامل مع الحوادث

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن بعض الأيام يمر بقناة السويس ما يقرب من 80 و94 و100 سفينة يوميًا، وهو ما يتطلب وجود أعداد من الكراكات إضافة إلى ضرورة أن تكون مزودة بقدرات فنية حديثة ومحدثة، ويكون لديها القدرة في التعامل مع الحوادث والظروف الطارئة، وهو أمر مهم جدًا.