معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم تحصل على شهادات الجودة

حصلت معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، على شهادات نظام إدارة الجودة من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، بعد استيفاء الشروط والمعايير المطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بالمنشآت الطبية المتطورة، بما يمكن من تقديم خدمة متميزة للمترددين عليها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى الطبي في الصروح الطبية التابعة للقوات المسلحة.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت لتسليم شهادات الجودة، ألقى اللواء طبيب رأفت زاهر عبدالرحمن، مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير سبل الدعم لتطوير المستوى العلمي والتقني بالمعامل وبنك الدم لمواكبة التطور المتلاحق في ذلك المجال.

وألقى المهندس هاني عبدالقادر، المدير التنفيذي لمؤسسة «إيجاك»، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذي تتمتع به معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم مما أسهم في الحصول على شهادات الاعتماد الدولية.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».