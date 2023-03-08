أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. «البقري» بـ220 جنيها

شهدت أسعار اللحوم للمستهلك بالمحافظات تراجعًا جيدًا واستقرارًا لأخرى، وذلك خلال التعاملات اليومية داخل محلات الجزارة المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر، اليوم الأربعاء.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات قد شهدت حركة بيع على نطاق واسع وسط وفرة في المعروض، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 230 حتى 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي بـ210 حتى 220 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو اللحمة الضأن ما بين 195 حتى 225 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحمة المفرومة ما بين 140 حتى 175 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة ما بين 180 حتى 210 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 10 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو اللحمة البتلو ما بين 195 حتى 225 جنيهًا.

- كما سجل سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 210 حتى 235 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 75 حتى 115 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك الأربعاء

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات متوفرة بكميات كبيرة، وستشهد مزيدًا من التراجع خلال شهر رمضان المقبل، جراء زيادة في أعداد الماشية المخصصة للتسمين واللحوم.