أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ التموين

كشفت شعبة القصاصين في الغرف التجارية، عن أسعار اللحوم اليوم، والأنواع المختلفة منها، مثل الكندوز والضأن والجملي والبتلو في محلات الجزارة.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار اللحوم اليوم، كما يلي.

أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر الكيلو من اللحم الكندوز بين 240 - 280 جنيها.

تراوح سعر كيلو الضأن بين 220 و 260 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الجملي نحو 200 و240 جنيها.

تراوح سعر كيلو كباب الحلة بين 195 - 240 جنيها.

تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و195 جنيها.

تراوح سعر الاستيك والبفتيك اليوم بين 175 و195 جنيها.

سجل سعر الكيلو من اللحوم المستوردة نحو 130 و150 جنيها.

الكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

سجل سعر الكبدة بين 220 - 280 جنيها.

سجل اللحم المفروم العادى اليوم بين 190 - 260 جنيها للكيلو.

سجل سعر الكيلو من البتلو بين 220 و260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكيلو من اللحوم المجمدة البرزيلي اليوم نحو 130 - 140 جنيها.