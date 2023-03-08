إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في أحد قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك صباح اليوم الأربعاء، حيث بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تسبب في إصابة شخصين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور، لنقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في إحدى القرى بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالمشاجرة

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش المباحث إلى مكان المشاجرة، التي وقعت بين عائتين في عزبة منشأة ناصر التابعة لقرية المختلطة بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتبينّ إصابة شخصين في المشاجرة.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، الذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه، وتبيّنّ مشادة حدثت بينهم بسبب خلافات الجيرة، ثم تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتحولت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.