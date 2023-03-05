عاصفة رملية تضرب محافظة الفيوم.. وتحذير من «الأرصاد» لمرضى الحساسية

تبدّلت حالة الطقس في الفيوم، قبل قليل، بعدما ضربتها عاصفة رملية، قبل قليل، ليتحول الجو إلى اللون الأصفر الذي تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية قليلًا خصوصًا على الطرق السريعة والمؤدية من وإلى المحافظة، وذلك وسط تحذيرات لمرضى الحساسية، والجيوب الأنفية.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الرملية غدًا الاثنين، أيضًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الفيوم.

الطقس في الفيوم

وتسببت حالة الطقس في الفيوم الآن، في هدوء الشوارع، واختفاء المواطنين، بسبب العاصفة الرملية التي غيّرت الجو للأصفر فجأة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى الآن 35 درجة، وتنخفض بصورة كبيرة خلال المساء لتسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة، فيما تبلغ سرعة الرياح 21 كيلو متر في الساعة، لتزداد سرعة هبات الرياح إلى 44 كيلو مترًا في الساعة.

تحذير مهم لمرضى الحساسية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، الأشخاص المصابين بالحساسية، والجيوب الأنفية من التعرض للجو دون ارتداء الكمامة، بسبب ارتفاع الحساسية للأتربة والزغب، وزيادة ضغط الجيوب الأنفية، وهو ما قد يتسبب في تداعيات صحية فورية على هؤلاء الأشخاص، بينما من المتوقع أن يعاني بعض الأصحاء من صعوبة في التنفس وتهيج في الحلق عند التعرض للهواء لفترات طويلة، لذلك يفضل ارتداء الكمامات بالخارج وتقليل التواجد لفترات طويلة في الشارع.

رياح جنوبية حارة وجافة

وتقع محافظة الفيوم تحت وطأة وتأثير الرياح الجنوبية الحارة الجافة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والمثيرة للرمال والأتربة، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والتي تضم محافظة الفيوم، فيما ازدادت العاصفة الرملية على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إتجاه أسيوط، وعلى طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي.

مناخ الفيوم الآن

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ الأقمار الصناعية، رصدت تكوّن رمال وأتربة على محافظات شمال الصعيد بينها محافظة الفيوم، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يتسبب في دفع كتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.