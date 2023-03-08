البابا تواضروس الثاني يلقي العظة الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية اليوم

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتُبث العظة عبر من خلال القنوات الفضائية القبطية والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

سلسلة عظات البابا تواضروس

ويستكمل البابا تواضروس هذا الأسبوع سلسلة محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة، وتناول البابا خلال الأسبوع الماضي موضوع «كيف نواجه الأزمات في حياة الأسرة».

وأجاب البابا خلال العظة عن التساؤل «كيف نواجه الأزمات في رحلة الحياة؟»، موضحاً من خلال:

1- اِقْتَنِ عين الإيمان بالرجاء، والإيمان يُروى بالإنجيل والصلوات الدائمة للحماية .

2- اِقْتَنِ عين الرضا، لأن التذمر والعناد هي مدخل للتجارب.

3- اِقْتَنِ عين الخدمة بفرح، واِخدم بفرح كما قدّمت الأرملة لإيليا النبي وحصلت على وعد.

البابا تواضروس: الإلحاد وزمن الشاشة من عبادة ممالك الدنيا

وانتقد البابا تواضروس عبادة ممالك الدنيا المتمثلة في الإلحاد وعبادة الذات، وعبادة الميديا، وزمن الشاشة، ونشر الأفكار المنحرفة، ومجتمع الميم الذي يضم المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً، وعبادة العلم والذكاء الاصطناعي والاستغناء عن الله.