العثور على جثتين في ظروف غامضة بأسوان عليهما آثار طلقات نارية

تباشر الجهات المختصة التحقيق، عقب عثور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، على جثتين لقيا مصرعهما رميا بالرصاص في ظروف غامضة بقرية الضما، وتكثف مباحث مركز شرطة كوم أمبو جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

العثور على جثتين

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بالعثور على جثتين، وبجسدهما آثار لطلقات نارية، وذلك في قرية الضما وسط ظروف غامضة.

تشكيل فريق أمني للقبض على المتهمين

ووجه اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على المتهمين المتورطين في الواقعة، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم أمبو، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.