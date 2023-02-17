كشف غموض واقعة العثور على جثتين في أسوان.. هاجمهما تشكيل عصابي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل شخصين بأسوان وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثتين بدائرة المركز وعثر بطيات ملابس أحدهما على طبنجة وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة المركز.

اعتراف المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما، وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجني عليهما حال استقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابلا من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما واستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة «بندقية آلية - خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.