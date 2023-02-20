أهم أخبار المنيا.. انتشال جثتين من ترعة وحالة اختناق بالغاز وحادث سيارة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية، وأصيب موظف بالاختناق بسبب تسرب غاز بوتاجاز في مركز ملوي، واستقبلت مستشفى سمالوط النموذجي شخص صدمته سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

حادث سيارة بالطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب يدعي عبد الله صابر سيد، 19 عاما، تباع مقيم بمحافظة أسيوط وتم نقله إلي المستشفي النموذجي، مصابا بغيبوبة تامة وجروح متفرقة بالجسم.

كما تلقي مأمور قسم شرطة بندر المنيا بلاغا بانتشال جثة محمد صبحي يوسف 32 عاما، مقيم بعزبة بدوي في حي غرب مدينة المنيا، من المجري المائي لترعة الإبراهيمية أمام كوبري الإضافية بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، وتبين غرقه في الترعة في ظروف غامضة، وتم التحفظ علي الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثتين من داخل الترعة

تلقى مأمور مركز ملوي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول إبراهيم محمد علي 40 عاما، إلي المستشفي التخصصي مصابا باختناق وهبوط حاد، وتبين بإجراء التحريات الاولية إصابته بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من إسطوانة بوتاجاز داخل منزله بشارع السوق في قرية المحرص التابعة للموحدة المحلية لقلندول.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا من الأهالي يفيد انتشال جثة الشاب مينا شحاتة 26 عاما، من المجري المائي لترعة الإبراهيمية، وتحديدا أسفل كوبري أم تسعة بالوحدة المحلية لقرية الروضة حيث تبين غرقه بالترعة في ظروف غامضة وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.