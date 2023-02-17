انتشال جثتين من ترعة الإبراهيمية بمركزي مغاغة والمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثتين من داخل ترعة الإبراهيمية في زمام مركزي المنيا ومغاغة، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما، مجهولة الاسم والعنوان، ويرجح وجود شبهة جنائية، والثانية لعامل عمره 44 عاما، غرق في المجرى المائي للترعة.

انتشال جثة شاب غرق بالترعة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن شرطة المسطحات المائية من انتشال جثة «أيمن فخري فراج» 44 عاما، مقيم بمدينة المنيا، من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية أمام كوبري المنصورة القديم بحي غرب، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية تعرض الشاب للغرق.

انتشال جثة مجهولة لسيدة

كما تلقي مأمور مركز مغاغة في شمال المنيا بلاغا من عمليات النجدة بانتشال جثة غريق مجهول الاسم والعنوان من ترعة الإبراهيمية أمام كوبري مدينة مغاغة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي وبمناظرتها بمعرفة مفتش الصحة تبين أنها لسيدة عمرها يبلغ نحو 50 عاما، مجهولة الاسم والعنوان، ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.