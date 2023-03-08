رئيس «محلية النواب»: القيادة السياسية مهتمة بتنمية وتطوير الصعيد

أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التطور الهائل الذي تشهده محافظات الصعيد، والذي يعد نقلة نوعية من حيث الخدمات والمشروعات التنموية، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى الصعيد اهتمامًا خاصًا في المشروعات التنموية.

زيارة لمحافظات الصعيد

وقال السجيني، إنَّ القيادة السياسية حريصة على إجراء زيارات دائمة لمحافظات الصعيد للوقوف على ما يتمّ من إنجازات بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت وجه القري والنجوع في مصر، وفي القلب منها قري محافظات الصعيد والتي كان لها النصيب الأكبر من تلك المبادرة .

جاء ذلك على هامش زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى محافظة سوهاج منذ قليل، وعدد من محافظات الصعيد.

تفاصيل الزيارة

وأكّد السجيني، أنَّ الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة والتي أناطها بها الدستور والقانون وطبقًا للائحة المجلس، ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات الثلاثة، إذ تزور اللجنة في اليوم الأول محافظة سوهاج وتتفقد محطة الصرف الصحي بالهجرسة بسوهاج، بعدها سيكون هناك لقاء مع محافظ سوهاج، ثم تتفقد اللجنة المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بعدها تتفقد اللجنة سوق ناصر الحضري، وموقف سوهاج أسيوط، وبعض مشروعات حياة كريمة ببعض قري المحافظة، ومصنع تدوير المخلفات بمركز دار السلام.

وأشار السجيني إلى أنَّ وفد اللجنة سينتقل لزيارة محافظة الأقصر يوم الجمعة، لتفقد وزيارة عدد من المشروعات لمبادرة حياة كريمة ومحطة معالجة محور شمال الأقصر، وعدد من المشروعات الأخرى ولقاء مع المحافظ.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجن، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبدالنبي، والنواب: علي عبدالرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، وعلي حماد من العلاقات العامة، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.

يُشار إلى أنَّ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة، كانوا فى استقبال الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.