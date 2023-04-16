مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. ساحة صلاة رمضانية وحلقة للقرآن والذكر

يتوافد إليه الصائمون من كل حدب وصوب، حيث يعد مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، أكبر ساحة صلاة رمضانية، يشهد زحاما كبيرا خلال شهر رمضان الكريم، فهو الاقرب لقلوب سكان عروس البحر، الذين يذهبون إليه ليس للصلاة فقط بل للدعاء والتقرب من الله، كما أن تصميمه يجذب الأعين ويشعر الناس بالراحة.

«يلا نصلوا التراويح بمسجد القائد ابراهيم»، هي لغة أهل محافظة الإسكندرية، حيث يحرصون على جمع بعضهم البعض للذهاب إلى مسجد القائد إبراهيم، لأدء الصلاة والاستمتاع بحلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم، فضلا عن الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

مسجد القائد ابراهيم يتسع لمئات المصليين

يكسو مسجد القائد ابراهيم سجاجيد الصلاة، ويدخل إليه المصلون حاملين مصاحفهم وزجاجات المياة لأداء الصلاة بعد الإفطار في شهر رمضان مع تواجد فرق متطوعة لتنظيم اماكن المصليين ومنهم من يكمل فرش الحصير وبعضهم يتأكد من سلامة صوتيات المسجد ليصل صوت المشايخ إلى آذان القاطنين بالقرب من المسجد ولم يستطيعون النزول لأي سبب.

مسجد القائد ابراهيم من أشهر مساجد الإسكندرية

يعتبر مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، من أشهر مساجدها، وفق حديث دنيا جمال، مرشدة سياحية لـ«الوطن»: «مسجد القائد إبراهيم يصنف كأشهر مسجد على الإطلاق بالمحافظة، وبشكل خاص في إقامة التراويح والتهجد في شهر رمضان فيقصده الناس من جميع أنحاء المحافظة ويتميز بضخامة أعداد المصلين فبرغم كبر المسجد إلا أن الساحة الخارجية تظل مملوءة بالمصليين بل والميادين الخارجية والشوارع حتى الكورنيش».

مسجد القائد إبراهيم بنى في ذكرى مئوية إبراهيم باشا

مسجد القائد إبراهيم بني في الذكرى المئوية لوفاة إبراهيم باشا، ويتميز بتصميم المهندس المعمارى الإيطالى «ماريو روسي» فشيد مئذنته العالية على غرار مسجد محمد على باشا فى القلعة، ومسجد السلطان أحمد فى تركيا، وأفسح أمامه حديقة واسعة منقوشة أسوارها على الطراز الأندلسى، وفق «دينا».

حلقات ذكر وتحفيظ القرآن للأطفال

كما يوفر المسجد حلقات ذِكر لمساعدة الأطفال والكبار على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وكذلك نشر سماحة الدين الإسلامي تستطيع الالتحاق بأحد هذه الدروس لتضع يديك على الدور البارز الذي يقوم به العاملين بالمسجد، وفق المرشدة السياحية.

مسجد القائد ابراهيم يقع في وسط الإسكندرية

ويقع مسجد القائد ابراهيم في وسط الإسكندرية بمحطة الرمل، ويتميز بإطلالة ساحرة على الكورنيش ومقر مركز اليونيسف الإقليمي وحديقة الخالدين، بالإضافة إلى ساحة محطة الرمل الشهيرة وكلية طب الإسكندرية.