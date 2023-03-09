أتاحت الهيئة القومية للتأمينات، خدمة الاستعلام عن قبض المعاشات بالرقم القومي على الموقع الرسمى لها، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها، مثل «الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة»، وغيرها من خدمات للتسهيل على المواطنين.

خطوات الإستعلام عن قبض المعاشات بالرقم القومي

ويمكن لصاحب المعاش أو المستفيد الاستعلام عن قبض المعاشات بالرقم القومي على موقع التأمينات الاجتماعية، تزامنا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءًا من شهر أبريل المقبل، كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg.

- اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- يمكن لصاحب المعاش أو المستحق استعراض تطور زيادة المعاش .

- الضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي.

- لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم.

- يمكن بعد التسجيل الاستعلام عن قبض المعاشات .

الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيجرى صرف زيادة المعاشات تزامنا مع صرف معاشات أبريل 2023، مشيرا في بيان لها، إلى أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.