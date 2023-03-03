طريقة الاستعلام عن معاشك بعد زيادته 15%.. اتبع الخطوات

خدمات إلكترونية عديدة أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لأصحاب المعاشات في إطار التسهيل عليهم، ومنها الاستعلام عن زيادة المعاشات، والبيانات الأساسية لملف المعاش، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

وتزامنًا مع توجيه الرئيس بزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بدءًا من شهر أبريل القادم بنسبة 15%، تعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كالتالي:

- أولى خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات هى الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

- الخطوة الثانية التي يقوم بها المستعلم هي اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.

- ثالث خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات، أن يقوم المستعلم بالضغط على استعراض تطور زيادة المعاشات.

- بمجرد الضغط على أيقونة استعراض تطور زيادة المعاشات يطلب من المستعلم الرقم القومي وكلمة المرور إذا كنت مستخدما.

- في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.

11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان، إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريًا، وتكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.