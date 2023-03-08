عقد امتحان فوري لمحو أمية 27 مواطنا بحي غرب في محافظة الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وكلف المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

محافظة بلا أمية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، واصلت إدارة شؤون الطلاب، برئاسة الدكتورة رحاب فريد، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك دعاء عجمي، مدير اللجان، مسؤول محو الأمية بحي غرب، تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية».

وجرى عقد امتحان فورى لعدد 27 من المواطنين بنطاق حي غرب، الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية، وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم، والتي أشرفت عليها سحر شعبان، رئيس حي غرب.

ولم تكن هذه المرة الأولى من نوعها التي تقيم فيها المحافظة تلك الأختبارات، فكثيرا ما تقف الدولة بجانب المواطنين، لكسر حاجز الأمية في مصر.