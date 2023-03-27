أنبياء عاشوا في مصر.. اعرف حكاية سيدنا يوسف عليه السلام

عاش العديد من الأنبياء على أرض مصر، منهم سيدنا يوسف عليه السلام، وكانت له قصة وردت في القرآن الكريم، وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنّ سيدنا يوسف- عليه السلام- هو ابن مصر التي كانت مأوى لهذا النبي الكريم، حيث وصفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قائلًا: «أتدورن من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قالوا: من يا رسول الله؟، قال: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم»، مشيرا إلى أنّ هذه السلسلة من الأنبياء في نسق واحد قد تكون فريدة.

علي جمعة يشرح قصة سيدنا يوسف

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أنّ سيدنا يوسف عليه السلام، كان فريدًا في كل شيء في حياته من بداية قصته وتأسيسه مشوار طويل لبني إسرائيل وفي علمه وزكائه وملكه وجماله وكل شيء من صغره وشبابه حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، متابعا: «ليس هذا فقط، لكن سيدنا يوسف عليه السلام، كان فريدا بكل المعايير والمقايس».

وتابع: « سيدنا يوسف له سورة باسمه تحكي قصته مرة واحدة في القرآن ولا مرة أخرى لها، وهي أساس لجميع العلوم الاجتماعية والإنسانية من الاقتصاد إلى السياسة والحكم والقضاء والتربية.

سيدنا يوسف تميز بالأدب وبتأويل الرؤى

وواصل المفتي السابق، أنّ سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمأن قلبه لنعم الله فكان له شطر الجمال والحسن، وأنعم الله عليه بالمعرفة في طفولته وبتأويل الرؤى التي رسمت مستقبله، وتميز يوسف بالأدب مع والده واستشاره على الدوام وطاعته في كل أمر يقينًا بأنّ الله لن يضيعه.

وتابع: «تربى سيدنا يوسف في قصر العزيز تربية الملوك والأمراء، ومنحه الله العلم الوفير والحكمة وتأويل الأحاديث وحب الناس وثقتهم في علمه ومعرفته، وانبهارهم بجماله ويقينه وعفوه وخلقه».