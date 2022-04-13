كل يوم قصة.. سيدنا يوسف وزليخة: راودته عن نفسها فرفض

قدمت «الوطن» في برنامجها اليومي «كل يوم قصة»، والذي يقدمه شريف شحاته، طوال شهر رمضان، وفي حلقة اليوم قدم قصة سيدنا يوسف وزليخة.

قصة سيدنا علي وراعي الغنم

وبدأ برنامجه بسؤال سأله الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجه، لأحد الأشخاص وكان يرعى الغنم، وكانت جميعها جميلة، ولما سأله من مالك تلك الأغنام فرد عليه الأعرابي بقوله «هي لله ولكن في يدي»، وعندما سأله ليعطيه واحده منها فرد عليه الرجل بقوله ماذا سيقول لصاحبها، ليرد عليه الإمام علي «قول له أكلها الذئب»، ليرد عليه الرجل بقوله: «فأين الله؟».

بائعة اللبن وسيدنا عمر بن الخطاب

وتابع الداعية الإسلامي: «إحنا خدنا في ثانية ابتدائي قصة بائعة اللبن بتاعه سيدنا عمر، والتي كانت تريد غش اللبن ونهتها ابنتها لترد عليها بقولها إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، المعادلة دي لازم تتحط قدام عنينا تاني، لأن لما بتقل مراقبة ربنا في قلوبنا بنلاقي المعاصي بقت سهلة والمعصية مبقتش توجع في قلوبنا وبقت عادي».

وأوضح أنه وبالنسبة لقصة سيدنا يوسف عليه السلام وزليخة، فقد راودته الأخيرة عن نفسه وكان في الغرفة التي كانوا بها أحد الأصنام، فقامت السيدة بتغطية الأصنام حتى لا يراها، ليرد عليها سيدنا يوسف بقوله: «أنت تستحين من جماد وأنا لا أستحي من رب السماوات!».

واختتم: «تقوية مراقبة ربنا في قلوبنا مهمة جدا، وده الجرس اللي بيقولك ابعد وده حرام متعملهوش، ومن هنا بييجي الإحسان وإنك تعبد الله وكأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك».