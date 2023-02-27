أستاذ دراسات بيئية: «100 مليون شجرة» تضاعف نصيب المواطن من المساحة الخضراء

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إنّ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تعد من المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، بجانب العديد من المبادرات الرئاسية الأخرى، لافتًا إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتبط بوجود 100 مليون مواطن على أرض مصر، كأن كل مواطن في مصر ينبغي أن تكون له شجرة.

وأضاف سمعان في حوار مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المساحة التي يختص بها الفرد تدل على رقي المناطق الحضارية والخضرية التي يتمتع بها المواطن، مشيرًا إلى أن مساحة الفرد بمصر هي 1.2 متر مربع من المناطق الخضراء، وتستهدف مصر من خلال هذه مبادرة 100 مليون شجرة زيادة نسبة هذه المساحة.

مضاعفة نصيب الفرد لـ 2.5 متر من المساحات الخضراء

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أن المبادرة الرئاسية ستزيد من نصيب المواطن المصري من المساحة الخضراء إلى الضعف، ليكون نصيب الفرد من المساحة الزراعية 2.5 متر مربع لكل فرد، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها دور في استمتاع المواطنين بهواء نظيف وبالمساحات الخضراء.

اهداف المبادرة

وكشف عن أن المبادرة تستهدف تحسين هواء القاهرة الكبرى، والمحافظات، وستقام المبادرة على مساحة 6600 فدان، في 9900 موقع في مختلف أنحاء المحافظات.