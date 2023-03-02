زراعة 1617 شجرة بالإسكندرية في الأسبوع الـ28 لمبادرة «100 مليون شجرة»

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بزيادة المسطحات الخضراء في نطاق أحياء المحافظة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، مُشددًا علي إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة، وكلف اللواء أشرف بدران، رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وتم زراعة 52688 شجرة مثمرة وغير مثمرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وخلال الأسبوع الـ28 من بداية المبادرة تم زراعة 1617 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث قامت إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

زراعة 3500 متر نجيل

وأكد «الشريف»، أنه خلال الأسبوع الـ28 تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق أحياء العجمي ووسط، وزراعة 1107 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حي ثان المنتزه.

زراعة 510 من الأشجار المثمرة

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وتم زراعة 510 من الشجيرات والأشجار المثمرة مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، فضلًا عن زراعة 48 نخلة بردتشارديا بلوران طريق الكورنيش في نطاق حى شرق، كما تم زراعة 5 نخلة بردتشارديا في حديقة بشاير الخير 3 في نطاق حى غرب.