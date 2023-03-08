كشف ملابسات العثور على جثة صياد داخل أحد المصارف بالمحلة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى من كشف غموض ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، بها جرح قطعي في الرقبة، وملقاة في مصرف ري سند سيس للأراضي الزراعية، بعزبة المشوبر، التابعة لقرية البنوان بمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

التحريات والمعاينة

وأسفرت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي أن الجثة لشخص يدعى سامح أحمد المغازي يبلغ من العمر 30 عاماً، ومقيم بقرية طرينة بذات الدائرة، ومتغيب منذ عدة أيام إلى أن عثر عليه، بعد قيام صديقه، يدعى «م.ل» يبلغ من العمر 38 عاماً ويعمل صيادا، باستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بسكين وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلافات سابقة بينهما على أماكن الصيد في المياه.

وبعد عمل التحريات اللازمة، وتحديد مكان اختباء المتهم، وتقنين الإجراءات القانونية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية الواقعة

وكان مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغا من أهالي عزبة المشوبر، يفيد بالعثور على جثة شاب، بها جرح قطعي وملقى بها بمصرف ري أرض زراعية، بذات القرية المشار إليها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.