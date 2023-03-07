القصة الكاملة لمشاجرة تسببت في مقتل شاب وإصابة 3 وإحراق منزل بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية تلوانة في محافظة المنوفية، بعد مقتل الشاب «عماد.خ» في مشاجرة، حيث تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار والدته التي رددت في جنازته أنه كان خير مثال للشاب المحترم وكان لا يتأخر عن خدمة أي شخص يطلب مساعدته.

تفاصيل مشاجرة قرية تلوانة في مركز الباجور

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز الباجور، يفيد بمقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين، وإحراق أحد المنازل، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وحدة مباحث مركز الباجور بدورها ألقت القبص على 8 متهمين في الواقعة، بينهم المتهم الرئيسي في جريمة القتل، واعترف المتهمون أن سبب الجريمة هو خلافات على الجيرة بين الطرفين وتجددت، حيث تم اتخاذ ما يلزم تجاههم وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

جهات التحقيق استمعت إلى أقوال المتهمين، وسماع أقوال شهود العيان وأهالي القرية، وأسرة الشاب المتوفى، وأمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

حالة الحزن سيطرت على قرية تلوانة بعد الأحداث التي خلفت مقتل شاب من خيرة شباب القرية وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن إحراق منزل أحد المواطنين، وتسببت في حالة ذعر من الأهالي، وتداول أهالي القرية خبر وفاة الشاب داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.