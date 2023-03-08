العثور على جثة شاب بعد عدة أيام من تغيبه في المحلة بالغربية

عثر أهالي عزبة المشوبر بقرية البنوان، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، مذبوحا وملقي به في مصرف ري أرض زراعية بالنطاق ذاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة

تلقى مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من أهالي عزبة المشوبر، يفيد بالعثور على جثة شاب، مذبوح وملقى به في مصرف ري أرض زراعية بالقرية ذاتها المشار إليها.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز المحلة الكبرى، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشاب يدعى سامح أحمد المغازي، يبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بقرية طرينة بالدائرة ذاتها، وكان متغيبا عن منزله منذ عدة أيام، كما تبين وجود أثار جرح قطعي بالرقبة، نتيجة استخدام سلاح أبيض، أودى بحياته في الحال.

ويكثف فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بقيادة العميد خالد عبدالفتاح، لكشف ملابسات الواقعة، ورصد كاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة هوية القاتل، وأسباب الحادث.

ندب الطب الشرعي

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.