مستثمرون يعرضون تجاربهم الناجحة أمام «مدبولي»: أنهينا المشكلات وتوسعنا في العمل

قال أحمد مجدي، رئيس شركة سوموتومو إليكتريك إيجيبت، إنّ شركته واجهت الكثير من المشكلات في الفترة ما قبل عام 2017، لكن مع بداية عام 2018 جلس القائمون على الشركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجرى توقيع بروتوكول للتوسع في عمل الشركة بمصر.

مجدي: زيادة صادرات الشركة لـ250 مليون دولار سنويا

وأضاف مجدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الشركة نجحت في التوسع وتوظيف 12 ألف عامل، فضلا عن إنشاء 7 مصانع جدد، حتى زادت الصادرات من 75 مليون في نهاية 2018 لتصل إلى 250 مليون دولار سنويا بنهاية عام 2022.

رؤوف توفيق: الشركة لديها مشروعات في شرق العوينات

من جانبه، قال رؤوف توفيق، العضو المنتدب لشركة دارا مصر، إنّ نشاط الشركة زراعي، وتعمل في توشكى وشرق العوينات والصالحية، موضحا أنّ المساحات الخاصة بالشركة المزروعة عالميا تصل إلى 400 ألف فدان، وتصل في مصر إلى 55 ألف فدان.

وقال محمد فيصل، ممثل شركة الغانم الزراعية، إنّ شركته أنشأت أحدث صوبة زراعية مميكنة على مستوى مصر والشرق الأوسط بواقع 10.5 فدان، وتمكن المزارعين من زراعة أكثر من 48 منتج في نفس الوقت، وحجم الإنتاج اليومي من 5 لـ7 أطنان، وبإمكاننا إنتاج أكثر من 48 منتجا من المزروعات الورقية والأعشاب، وحجم الإنتاج هيكون 80% منهم للتصدير.