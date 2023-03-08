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مدبولي: نجتمع مع القطاع الخاص لدراسة ما يمكن فعله لزيادة المرتبات

كتب:

نرمين عفيفي
04:16 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ الدولة أطلقت مبادرة ليكون سعر الفائدة 11% فقط للقطاع الزراعي والصناعي، مبينًا أنَّه تمّ إنهاء كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، إذ أعلن البنك المركزي منذ أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا لقطاعي الزراعة والصناعة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أنَّ جزء من الحزمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية كانت رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وكانت موجهة للقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الخاص، ممن يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة بمصر، ممن يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وشدد رئيس الوزراء، على أنَّه يتمّ الاجتماع مع مؤسسات القطاع الخاص لدراسة ما يمكن فعله من زيادة المرتبات أو الحد الأدنى، ويكون بالاتفاق التطوعي وليس قسرا أو جبرًا، إذ تحرص الدولة على أن يستمر القطاع الخاص بالعمل بأقصى قوة ممكنة كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة بمصر.

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بقلم نرمين عفيفي