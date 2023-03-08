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«مدبولي»: نطبق المرونة بتحديد سعر الصرف.. وحريصون على سداد الالتزامات

كتب:

نرمين عفيفي
04:22 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لتطبيق المرونة بتحديد سعر الصرف، وبناء عليه يجري تحديد الخطوات التي تتحرك بها الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، مشددا على أن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات، والدولة لم تتأخر يوما عن سداد الالتزامات التي عليها بالعملة الصعبة وأقساط وفوائد للمؤسسات الدولية، وهناك تصور واضح للموارد الدولارية التي تدخل للدولة المصرية على مدار سنة كاملة.

وأضاف «مدبولي» أن التعويم أفاد الصناعة وزاد من تنافسية المنتج المصري والتنافسية العالمية، والدولة عينها على الاستقرار، والدولة مستمرة بتطبيق المرونة بتحديد سعر الصرف.

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بقلم نرمين عفيفي