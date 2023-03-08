رئيس الوزراء: الدولة المصرية تتعرض لحروب الجيلين الرابع والخامس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن السياسة الضريبية المصرية هي الاستقرار الضريبي من أجل الاطمئنان بالنسبة للمستثمر حول ثبات المعاملة الضريبية، واليوم واحد من القوانين التي نوقشت داخل مجلس الوزراء تحدثت عن التيسيرات التي تشجع الاستقرار ومزيد من التيسيرات الضريبية التي طلبتها الشركات المصرية والأجنبية، وهناك اتجاهات للتيسير في الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صجفي على هامش اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تتعرض لما يطلق عليه حروب الجيلين الرابع والخامس، وأي شائعة يجري تداولها لا بد من التأكد منها وتقييمها ودراسة مدى معقوليتها، حتى لا تنتشر الشائعات في فترات وجيزة، وهو جزء من حروب الجيل الرابع، موضحا أن هناك أهدافا لترك انطباعات بالإحباط والسلبية بين لشعوب، والدولة تتحرك بالرد على الشائعات من خلال منصات مختلفة، وهذه الظاهرة تعاني منها دول كثيرة.

وشرح «مدبولي» أن الدولة المصرية شغلها الشاغل الحفاظ على استقرار الدولة وتأمين الاحتياجات للمواطن والتخفيف على المواطن من الأعباء الكبيرة عليه، فالدولة تعمل بظروف غير طبيعية وكل يوم مستجد غير طبيعي واستثنائي، مشددا على أن الدولة تحل المشكلات الراهنة إضافة لضمان استمرار النمو في الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة تعداد المواطنين، فالدولة لا تعمل بسياسة رد الفعل بل هناك خطة واضحة تعمل بها.