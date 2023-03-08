اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا الأسبوع المقبل في موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن الاستعدادات لا تزال جارية لعقد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران.

اجتماعي رباعي الأسبوع المقبل

وقال بوجدانوف لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إنه من المقرر أن يعقد نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، محادثات الأسبوع المقبل في العاصمة موسكو، لمناقشة سبل تنظيم الاجتماع الرباعي المرتقب لوزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا استضافت في شهر ديسمبر الماضي، لقاء ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.