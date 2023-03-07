المسلماني عبر الحياة: المخترع نيكولا تسلا عانى من الفشل في بداية حياته

وصف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، نيكولا تسلا بأنه «عملاق القرن العشرين»، متسائلًا: «هل أخذ اختراعاته من الكائنات الفضائية؟»، وكشف تفاصيل جديدة حول نيكولا تسلا عملاق الاختراعات.

اطلاق اسمه على حفرة في المريخ

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن شركة تسلا صنعت أول سيارة كهربائية ويملكها حاليًا المليادير الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس للفضاء، لافتًا إلى أنه تم إطلاق اسم تسلا على حفرة في كوكب المريخ تكريمًا للاسم.

وأشار إلى أن كرواتيا بها متاحف ومطارات باسم تسلا وأن هناك عملات ورقية ومعدنية تحمل صورة تسلا، مؤكدًا أن العالم الغربي يصف تسلا بأنه مخترع القرن الـ20.

وتحدث المسلماني عن أصول نيكولا تسلا، مشيرًا إلى أنه ينتمى لأقلية صربية في كرواتيا التي كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية التي انتهت بعد الحرب.

وأكد أنّ والد تسلا كان متعلما، ووالدته لم تكن متعلمة إلا أنه يؤكد دائمًا أنه حصل على جينات والدته وليس والده، لافتًا إلى أن تسلا عانى من الفشل المبكر وعاني معاناة كبيرة في سنواته الأولى ولم يكن أحد يتوقع أن يصل هذا الفتى الفاشل لهذا المكانة.