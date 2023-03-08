«الحياة الآن».. مباشر: إطلاق التيار الكهربائي في نجع جبران بأسوان بعد حرمان 47 عاما

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إطلاق التيار الكهربائي في نجع جبران بنصر النوبة لأول مرة منذ 47 عاما ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة أسوان.

تفاصيل مشروع إطلاق الكهرباء بنجع جبران

ويستفيد نحو 500 نسمة من أهالي نجع جبران التابع لقرية بلانة، من خدمة توصيل الكهرباء لأول مرة، كما أن مد شبكة كهرباء نجع جبران بطول 1700 متر و60 عمودا وكشافا.

وخلال التقرير، عبر أهالي قبائل العبابدة في نجع جبران، عن فرحتهم بعد الاستغناء عن المولدات الكهربائية المنزلية، ومازال العمل مستمر بنصر النوبة في محافظة أسوان.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.

«جبران»: هناك فرق شاسع

وجه الحاج حسين جبران، عمدة قرية نجع جبران أسوان، التحية والتقدير لكل رجال الدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة «حياة كريمة» عن جهودهم المبذولة في توفير حياة أدمية تليق بالمواطن، مشيرًا إلى أننا نسعى لإدخال الكهرباء منذ 40 عام ماضي، معربًا عن سعادته وفرحه بدخول الكهرباء: «هناك فرق شاسع».

بينما قال المهندس صابر حسن، رئيس مركز نصر النوبة، إن مركز نصر النوبة كان من أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن التعليمات جاءت حول تطوير وإقامة المشروعات يف النجع والقرى والعزب قبل القرى الأم، موضحًا أن نجع جبران يقع ضمن 11 نجع على مستوى مركز نصر النوبة.