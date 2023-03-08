مسؤول بالاتحاد الأوروبي: سندرب قوات أوكرانيا ونمدها بالسلاح

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب تعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية، وتنسيق العمل لتلبية احتياجات أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا بالأسلحة والتدريب

وأضاف «بوريل» في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، نقلته قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الباب سيبقى مفتوحا أمام تحقيق السلام في أوكرانيا، متابعا: «نحتاج حزمة دعم أوروبية لتعويض الذخائر التي قدمناها إلى أوكرانيا، كما أن كييف يجب أن تفوز في الأزمة الحالية، وقواتها بحاجة إلى دعمنا بالذخيرة والمدفعية، ونعتزم تكثيف تدريب القوات الأوكرانية الفترة المقبلة».

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير عام 2022، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها، وطلبت الأمم المتحدة من روسيا إتاحة تصدير الحبوب الغذائية إلى مختلف الدول بغض النظر عن الأزمة.