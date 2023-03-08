أوكرانيا والأمم المتحدة تطالبان روسيا بتمديد اتفاق تصدير الحبوب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إلى تمديد صفقة مع موسكو تسمح لكييف بتصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

زيلينسكي: مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورة للعالم

وقال «زيلينسكي» إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية جدا للعالم، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي وأسعار الغذاء، وسيجري تجديد الاتفاق الذي مدته 120 يومًا، وتوسطت فيه الأمم المتحدة في البداية في يوليو الماضي، وجرى تمديده في نوفمبر، في 18 مارس إذا لم يعترض أي جانب.

وبحسب تقرير «رويترز»، فإن مطالب روسيا لم تلبى بعد، وتعمل الدول بجد لضمان استمرار الاتفاق، وقال جوتيريش: «أريد أن أؤكد الأهمية الحاسمة لتدحرج مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أكبر استخدام ممكن للبنية التحتية للتصدير من خلال البحر الأسود بما يتماشى مع أهداف المبادرة».

اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا

من جانبها، أشارت موسكو التي رفعت الحصار عن 3 مواني أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق في يوليو الماضي، إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.

وفي محاولة لإقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب في البحر الأسود، جرى إبرام اتفاق مدته ثلاث سنوات العام الماضي وافقت فيه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الغذاء والأسمدة الروسية.