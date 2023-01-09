صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع إلى الثلث في موسم 2022-2023

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم، أن البلاد صدرت حوالي 23.6 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023، وسجلت انخفاضا من 33.5 مليون طن صدرتها بحلول الفترة نفسها من الموسم السابق، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

واشتملت هذه الكمية على نحو 8.6 مليون طن من القمح، و13.3 مليون طن من الذرة، ونحو 1.7 مليون طن من الشعير، وفي يوليو الماضي، أعيد فتح ثلاثة مواني على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، وذلك بعد حصار استمر لنحو ستة أشهر بسبب الأزمة الأوكرانية.

أوكرانيا ستحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام

وقالت السلطات الأوكرانية إن البلاد ربما تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام، انخفاضا من رقم قياسي عند 86 مليون طن في 2021، وذلك بسبب سيطرة القوات الروسية على أراض وضعف المحاصيل.

الأزمة الأوكرانية تسببت في تفاقم الجوع حول العالم

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن أسعار السلع الغذائية العالمية مثل الحبوب والزيوت النباتية وغيرها، كانت الأعلى على الإطلاق خلال 2022، حتى بعد تراجعها لتسعة أشهر على التوالي، فيما تسببت الأزمة الأوكرانية والجفاف وعوامل أخرى في رفع معدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم.

وأضافت المنظمة أن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا حول العالم، وصل إلى 143.7 نقطة في 2022، بزيادة 14.3% عن عام 2021، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 1990.