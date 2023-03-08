العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية هورين، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى إمكانية وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

التحفظ على الجثة وإخطار جهات التحقيق

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات

على صعيد آخر، شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية مصرع طالب أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات في إحدى قرى المركز، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منوف، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد مراد أبوالدهب رئيس المباحث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بالتفاصيل.