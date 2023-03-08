أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي إلى لجم سلوك حكومة الاحتلال المتطرف

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القضية الفلسطينية تواجه تحديا خطيرا في الفترة الأخيرة باعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سُدة السلطة، مشيرا إلى أنها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان لا السلام، وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل، ومن بين رموز هذه الحكومة من يُجاهر علناً برفض حل الدولتين، بل وبتصفية الفلسطينيين وضم أراضيهم.

تطور الوضع في اليمن

وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر «لم يكن مستغربا على حكومة هذا هو برنامجها المعلن، وهؤلاء هم المعبرون عنها والناطقون باسمها، أن تتورط في إشعال الموقف في الأراضي المحتلة على نحو ما تابعنا جميعاً خلال الفترة الماضية "منبها إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُشجع ثقافة خطيرة من الإفلات من العقاب والاعتداء على الفلسطينيين بين مواطنيها، وقد شاهد العالم كله جريمة إحراق المنازل والممتلكات التي مارسها مستوطنون أعماهم التطرف والكراهية في حوارة».

وتابع أبو الغيط: «رأينا هذا كله يجري تحت سمع وبصر، بل وبحماية من الحكومة اليمينية في طقسٍ بغيض ووحشي يعود بنا إلى ممارسات العصور الوسطى وفي تجرد كامل من كل معاني القانون والإنسانية».

وقال: «جميعا نجد أنفسنا أمام تحدٍ حقيقي لأن استمرار مثل هذه الممارسات يجر المنطقة كلها إلى هاوية من التطرف والعنف»، داعيا المجتمع الدولي، وكل محبي وأنصار السلام في العالم، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم نحو لجم السلوك المتطرف الذي تباشره حكومة الاحتلال التي لا تكتفي بتقويض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين، عبر التوسع في البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم البيوت، وإنما تسعى أيضاً إلى إشعال حرب دينية، وقودها التطرف والكراهية.

الوضع في فلسطين

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي حول القدس- صمود وتنمية عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 12 فبراير الماضي بحضور عالي المستوى من القادة العرب، وكذا الوزراء وكبار المسئولين، وكانت رسالة المؤتمر هي التضامن مع أهلنا الفلسطينيين الصامدين في القدس.

وشدد على أهمية أن يتحول هذا التضامن إلى برامج ملموسة للتنمية في القدس الشرقية التي يُريد الاحتلال إفراغها من سكانها عبر سياسة التهجير القسري، وحصار الوجود الفلسطيني لتغيير الميزان الديموغرافي في المدينة وتهويدها.

وأشار إلى أن شهر رمضان المُعظم على الأبواب، وهو مناسبة للسلام والرحمة وذكر الله، وتتطلع فيه أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين، مشددا على أنّ إشعال الموقف في القدس، وبالتحديد في المسجد الأقصى والحرم الشريف، خلال شهر رمضان سيمثل عملاً استفزازياً للمسلمين في كل مكان، وأن سعي عناصر متطرفة في حكومة الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في البلدة القديمة وتخطيطهم لتحركات استعراضية لتسجيل المواقف لدى ناخبيهم، لن يكون من شأنه سوى إلهاب المشاعر وتفجير الموقف وإشعال فتيل مواجهات دينية.

وقال أبو الغيط، إن المنطقة العربية تواجه تحدياتٍ تقتضي منّا جميعا العمل المتضافر وتنسيق المواقف، مشيرا إلى أنه في زمن الاستقطاب والمنافسات بين القوى الكبرى تكتسب التكتلات بين الدول قيمة أعلى، ووزناً أكبر، وأظن أن التكتل العربي قادرٌ بإمكانياته وقدرات دوله وثقلها في العالم، على خلق مساحات للحركة والاستقلالية الاستراتيجية عبر مد الجسور مع الجميع والحفاظ على حرية الحركة والقرار.

وأضاف: رأينا القمة العربية- الصينية الأولى وهي تلتئم في ديسمبر من العام الماضي في الرياض، لتقدم نموذجاً على العمل الجماعي مع كافة الأطراف الدولية، على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ومن دون أن يكون ذلك موجها ضد أي طرف، أو أن نسقط في فخ الاستقطاب والأحلاف.

أجواء عالمية وإقليمية متوترة

وتابع أبو الغيط: ينعقد مجلسنا اليوم وسط أجواءٍ عالمية وإقليمية متوترة، مضيفا أنه ليس من قبيل المبالغة أو التهويل القول بأن العالم يعيش أوضاعا لم يجربها منذ أربعة عقود، فلأول مرة منذ سنوات طويلة يعود الحديث عن الحرب النووية كاحتمالٍ وارد الحدوث، ولأول مرة منذ سنوات نرى المنافسة بين القوى الكبرى، مشيرا الى أن مرحلة الصراع انتقلت بكل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات يعانيها العالم بأسره وليس فقط أطراف المنافسة أو الصراع.

ولفت إلى أن العالم جرب من قبل صراعات القوى الكبرى، وما يصحبها من استقطاب حاد، وانقسام الدول إلى معسكرات وأحلاف، غير أن عالمنا اليوم ليس هو عالم القرن العشرين؛ إذ تضخمت شبكة العلاقات والاعتماد المتبادل والتجارة البينية والاتصال بين الدول على نحو غير مسبوق، كما ظهر عدد من القضايا التي لا يمكن علاجها أو التعامل معها سوى في إطار متعدد الأطراف، وعبر عمل مشترك تنخرط فيه دول العالم كافة، موضحا أن تلك هي القضايا الخطيرة التي تخص مستقبل الإنسانية بأسرها مثل التغير المناخي ونزع السلاح والأوبئة والتصدي للفقر وغيرها.

وقال أبو الغيط إن الدول النامية والأسواق الناشئة، ومن بينها الكثير من دولنا العربية، تعاني للأسف أكثر من غيرها في مناخ عالمي كهذا ، فالتراجع الاقتصادي، وما يرتبط به من مظاهر التضخم والتقلب الخطير في أسعار السلع الأساسية وبخاصة الغذائية، ينعكس ولا شك على الاستقرار الاجتماعي، ويضع صعوبات وتحديات مضاعفة أمام عمل الحكومات من أجل حماية الفئات الأضعف.

التفكير في الكوارث بشكل منظم

وأكد أن هذه التحديات المُستجدة تفرض على دول المنطقة العربية إيلاء أهمية أكبر للتفكير الاستراتيجي في التعامل مع الكوارث والأزمات والأوضاع الطارئة، مضيفا: قد رأينا جميعاً ما سببته كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل شهر من دمار هائل، وما خلفته من ضحايا نترحم عليهم جميعاً وندعو الله أن ينزل سكينته على قلوب أهليهم"، مشيرا إلى أنه برغم تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول العربية إلى أهلنا في سوريا، وأيضاً إلى تركيا-وهو ليس بغريب على المروءة العربية ويعكس عمق رابطة الإخوة في العروبة والتي تتجاوز أي خلاف سياسي- فإن الحاجة تشتد إلى آلية عربية جماعية للتعامل مع الكوارث بل إلى استراتيجية عملية للتعامل مع الأزمات الخطيرة ذات التأثير الممتد.

ونوه أبو الغيط، في هذا الإطار، إلى الاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي والتي تبنتها قمة الجزائر في نوفمبر من العام الماضي، والتي تُعالج أزمة خطيرة متفاقمة يُعاني منها عدد من الدول العربية على أكثر من مستوى، فهناك الصومال الذي ضربه الجفاف لأربع سنوات متوالية، وصار الملايين من سكانه من النازحين، وهناك اليمن وسوريا اللذان يعيش قسم كبير من سكانهما على المعونات الغذائية.