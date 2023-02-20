محافظ القليوبية: تنفيذ طريق «الحادثة- أبو الغيط» بأحدث المواصفات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعين من مشاريع التطوير والرصف التي تشهدها المحافظة، وهما طريق «الحادثة- أبو الغيط»، وطريق ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والميادين العامة، لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري.

أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبو الغيط»

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبو الغيط»، بطول 4360 متر، وعرض 19.5 متر تقريباً، ويُنفذ تحت إشراف مديرية الطرق.

كما تفقدَّ المحافظ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تغطية ترعة الباسوسية، حيث تم الانتهاء من رفع مطابق الصرف، وتم تجهيز غرف صرف الأمطار بطول كيلو متر من بداية منطقة الحادثة حتى مدخل قرية شركس.

انتهاء رفع كابلات أعمدة الإنارة

ووجه محافظ القليوبية بسرعة انتهاء رفع كابلات أعمدة الإنارة على امتداد الطريقين، والبدء بتوريد كشافات الإنارة الحديثة، والالتزام برفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، إضافة إلى تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التي يجري رصفها وتطويرها.