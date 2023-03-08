بالصور.. أبو هشيمة الخير تنضم رسميا للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وقعت مؤسسة أبو هشيمة الخير اليوم الأربعاء الموافق ٨ مارس الجاري مذكرة تفاهم لتنضم رسميا للتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يضم كبرى الكيانات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية المجتمعية في مصر.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، ومؤسس أبو هشيمة الخير، والدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف، وعدد من قيادات أبوهشيمة الخير، والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

ويستهدف هذا التعاون تنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها تنمية المجتمع وخدمة أهل مصر في مختلف المجالات، كمجال رعاية الأسرة وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية، ورعاية الأسر الأكثر احتياجا في مختلف ربوع مصر.

ومن جانبه عبر النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس ابو هشيمة الخير عن سعادته بانضمامها للتحالف الوطني للعمل الأهلي، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم خلال الفترة الماضية أداء مبهرا، باستهدافه خدمة اهل مصر من أسوان للاسكندرية، ضاربا المثال بالمبادرة التي أطلقها التحالف كتف في كتف، والتي تحظى باهتمام جميع المصريين.

وأضاف أن التحالف يضم كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الخيري في مصر، متمنيا أن تمثل مؤسسة ابو هشيمة الخير ، إضافة قوية للتحالف لخدمة المصريين خلال الفترة المقبلة.