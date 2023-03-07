«التحالف الوطني» يطلق مبادرة «كتف في كتف» اليوم من جنوب سيناء

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، من محافظة جنوب سيناء، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوعي التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تضم 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء.

4 ملايين صندوق مواد غدائية

تأتي مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

مشاركة 6 كيانات من أعضاء التحالف

وشارك في الاصطفاف اليوم بمحافظة جنوب سيناء ستة كيانات من أعضاء التحالف وهي «مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبوالعينين الخيرية - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان».

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها