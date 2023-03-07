عضو «التحالف الوطني»: انطلاق الفعاليات الخيرية في 16 محافظة الجمعة المقبلة

كشف محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل إطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم.

قاعدة بيانات كبيرة جدًا

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن جمعية الأورمان لها فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتغطى البلاد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، معتبرًا أن انضمامهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أضاف لهم بعدما كانت تعمل كل مؤسسة خيرية وحدها.

وأشار إلى أنّهم لديهم الآن قاعدة بيانات كبيرة جدًا ويعمل من خلالها أكثر من 5000 جمعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنهم كانوا يعانوا من تكرار تقديم الخدمات لنفس الشخص مؤكدًا أنهم جمعوا قواعد البيانات الموجودة لدى الجمعيات وأزالوا المكرر منها وأن المواطن الذي كان يستفيد من عدة جمعيات أصبح يستفيد من جمعية واحدة فقط.

توزيع 4 ملايين كرتونة

وقال إنهم يستهدفوا كجمعية الأورمان توزيع 400 ألف كرتونة مواد غذائية بينما يستهدف التحالف بالكامل توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنهم الآن يوزعوا في جنوب سيناء بطاطين وكراتين مواد غذائية وسيتم عمل فاعليات خيرية في 16 محافظة يوم الجمعة القادمة في وقت واحد.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.