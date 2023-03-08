«التحالف الوطني»: مبادرة «كتف في كتف» الأعظم في الشرق الأوسط

كشف مصطفى عزت، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل مبادرة «كتف في كتف»، واصفًا المبادرة بأنها عظيمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قدموا عددا من المبادرات الخيرية في مصر

وأوضح عزت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنهم نظموا عددا من المبادرات مثل مبادرة ستر وعافية ومبادرة خيرك سابق ومبادرة الاصطفاف في 4 محافظات.

مصر فيها 37 ألف مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الجمهورية

واعتبر عزت أن مبادرة كتف في كتف هي أعظم مبادرة في تاريخ مصر والشرق الأوسط، حيث تشترك فيها 34 مؤسسة عملاقة، مؤكدًا أن مصر فيها 37 ألف مؤسسة وجمعية خيرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنهم بصدد تجهيز 4 ملايين كرتونة تموينية لتوزيعها على الأهالي في جميع القرى والنجوع والكفور، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين مبادرة «كتف في كتف» يوم 17 مارس باستاد القاهرة.