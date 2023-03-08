«التحالف الوطني» يكشف عن موعد فعاليات «كتف بكتف» في المحافظات

قال حسين سالم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مبادرة «كتف بكتف» انطلقت أمس، مستهدفة جنوب سيناء وما تتضمنه من وديان، إذ تم التوزيع بكافة هذه المناطق، كاشفًا عن أنه تم توزيع ما يقرب من 400 طن مساعدات و2000 بطانية.

مبادرة «كتف بكتف» تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مسمى «كتف بكتف» جاء من خلال الشعور بالمسؤولية، وأن تكون كافة المؤسسات إلى جانب بعضها البعض «كتف بكتف»، لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها في مختلف أنحاء الجمهورية.

الجمعة المقبلة بدء فعاليات «كتف بكتف» في المحافظات

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التعاون بين المؤسسات بمبادرة «كتف بكتف»، تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق مرة أخرى، وتوزيعها بصورة عادلة.

وكشف عن أن يوم الجمعة المقبل الموافق 10 مارس ، سيشهد نموذجا مصغرا من الاحتفالية الكبرى «كتف بكتف»، المقامة في ستاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 17 مارس، مشيرا إلى أن النموذج المصغر من الاحتفالية سيكون بعد صلاة الجمعة في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة.