آخر حلقات مسلسل بالطو وفانلة وتاب.. دكتور «عاطف» ينقذ حياة «الشيخ مرزوق»

حقق مسلسل بالطو وفانلة وتاب، ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من النقاد والجمهور، منذ عرض أولى حلقات المسلسل في فبراير الماضي، والعمل مأخوذ عن كتاب «بالطو وفانلة وتاب» والذي يحمل نفس أسم المسلسل للكاتب أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.

آخر حلقات مسلسل بالطو وفانلة وتاب

وشهدت آخر حلقات مسلسل بالطو وفانلة وتاب العديد من الأحداث منها محاولات دكتور «عاطف» لإثبات براءته في العديد من المخالفات التي تورط فيها دون علمه، كما أنقذ حياة «الشيخ مرزوق» من الموت بعد تعرضة لحادث على الطريق، وفي النهاية عاد مرة أخرى للوحدة بعد عدد من الجزاءات من الرقابة الادارية، ولكنه عاد شخص جديد.

أبطال مسلسل بالطو وفانلة وتاب

مسلسل بالطو وفانلة وتاب يضم عددا من الفنانين الشباب أبرزهم: عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

مواعيد عرض مسلسل بالطو وفانلة وتاب

وكان يعرض حلقتين من مسلسل بالطو وفانلة وتاب، كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it.