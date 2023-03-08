أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو.. سلوى خطاب ضيف شرف

ظهرت الفنانة سلوى خطاب، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو كضيف شرف، حيث طرحت منصة «watch it»، الحلقات الأخيرة من العمل، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سلوى خطاب ضيف شرف الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو

وجسدت سلوى خطاب، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو، شخصية مفتشة من الرقابة الإدارية، وتتم تحويل الدكتور عاطف «عصام عمر»، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل نهائيا، وذلك بسبب الشكاوي المقدمة من أهالي قرية «طرشوخ الليف» ضده.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو بحضور سلوى خطاب

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو، والتي ظهرت بها سلوى خطاب، بطلب محمود البزاوي الذي يجسد شخصية «الشيخ مرزوق»، من محمود حافظ «دكتور سمير»، بأن يتعاونوا مع بعضهم ضد الدكتور عاطف، حتى يستيقظ الأخير ليجد فوضي عارمة، داخل الوحدة المحلية، حيث امتلأت بالعديد من الباعة الجائلين، بسبب تخلي عارفة عبدالرسول عن إدارة التمريض.

مسلسل «بالطو» يشارك في بطولته عصام عمر، محمود البزاوي، سلافة غانم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، محمد محمود، مريم الجندي، علي عبد المنعم، محمد لطفي، دنيا سامي، ميرنا زكي، محمود حافظ، بجانب سلوى خطاب كضيف شرف.