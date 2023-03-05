5 معلومات عن الفنان محمود كنافة بعد ظهوره في مسلسل «بالطو»

في مشهد لا يتعد ثوان معدودة، خطف الفنان محمود كنافة الأنظار بعد ظهوره في مسلسل «بالطو»، حيث جسد دور لص يذهب إلى منزل «رمضان» لأخذ كلمة السر الخاصة بـ«لاب توب»، ويظهر مع كل من «عاطف» و«رمضان» و»هاجر».

سبب التسمية بـ«كنافة»

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن محمود كنافة، كالتالي:

- قبل دخوله التمثيل عمل محمود كنافة كمدرب كرة السلة، كما شغل مناصب فنية داخل فريق الناشئين بنادي الزمالك.

- بدأ محمود كنافة مهنة التمثيل من خلال بوابة الـ«ستاند أب كوميدي»، حيث قدم عروضا كوميدية مميزة.

- لديه فريق «ستاند أب» كوميدي مكون من 3 أشخاص، هم مصطفى عباس، وعبدالرحمن مجدي، ووليد المغازي.

- سبب تسميته بـ«كنافة»، أن لديه قدرة على التحدث باللهجة الريفية، وهو ما ظهر خلال أحداث مسلسل «بالطو».

- يتابعه أكثر من 10 آلاف متابع على موقع «إنستجرام».

معلومات عن مسلسل «بالطو»

مسلسل «بالطو»، المعروض عبر منصة «WATCH IT»، من بطولة عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوي، ومريم الجندي، ومحمد رضوان، وغيرهم، ومكون من 10 حلقات فقط، وأحداثه مأخوذة من رواية «بالطو وفانلة وتاب» للطبيب أحمد عاطف فياض، ومن إخراج عمر المهندس.