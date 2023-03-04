مخرج مسلسل بالطو: تأثرت بفؤاد المهندس.. وأصنع أفلاما قصيرة منذ الصغر

قال عمر المهندس حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس ومخرج مسلسل بالطو، إن جده كان يعيش في الدور الثامن وهم يعيشون في السابع، وتوفي وهو في السادسة عشر من عمره وتأثر كثيرا به: «ولو لم أتربى في البيت الذي يسكن فيه ربما لم تكن ميولي فنية».

إخراج الأفلام القصيرة

وأضاف المهندس خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم: «لم أعاصره وهو يعمل في المسرح، وهذا الأمر ضايقني، لكنني نشأت في بيت ابنه محمد المهندس وأحببت الإخراج منذ أن كنت تلميذا في المدرسة، وكنت أخرج أفلاما قصيرة».

وتابع مخرج مسلسل بالطو: «كنت أحلم بالعمل مع شريف عرفة، حصلت على كورس إخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما عدت إلى مصر تعاونت مع شريف عرفة، وأنا مش عاوز أمثل».

تفاصيل عمله بمسلسل بالطو

وعن عمله في مسلسل بالطو، قال: «سمر علي تعمل بروديوسر في منصة ووتش إت، تحدثت إليّ بشأن المسلسل، وتحدثنا عن خط المسلسل، وهو طالب في كلية الطب حديثا، وقتها كان لديّ بعض الأعمال الخاصة بالدراما، وكنت أرغب في التحويل إلى الدراما، وبالفعل حصلت على فرصة، التقيت أحمد عاطف مؤلف النص الأصلي، وكانت وجهة نظرنا قريبة، كنا نريد الكوميديا التي تنتمي إلى المدرسة القديمة، وهي عبارة عن الضحك دون بذل مجهود كبير أو مبالغ فيه».