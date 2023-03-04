الإذاعي مصطفى عمار: مسلسل «بالطو» تجربة فريدة من نوعها حطمت تابوهات كثيرة

قال الإذاعي مصطفى عمار، إنّ مسلسل «بالطو» تجربة فريدة من نوعها، حطمت تابوهات كثيرة، وجعلت كل صناع الدراما المصرية يستفيقون، لأن الجيل الجديد موهوب للغاية، موضحًا: «مش محتاجين عشان نعمل مسلسل ينجح ويكسر الدنيا نروح لسيناريست عنده تجارب ونجيب فنانين بالملايين».

وأضاف عمار خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أنّ المسلسل أثبت أن العمل الجيد يلزمه الإخلاص والرغبة القوية في التأثير في الناس: «ليس غريبا على حفيد فؤاد المهندس وهو المخرج عمر المهندس أن يتصدر التريند».

ومن جهة أخرى، قال عمر المهندس مخرج المسلسل: «أخرجت إعلانات منذ 3 سنوات، وعملت مساعد مخرج لمدة 10 سنوات، وبدأت من مساعد ثالث، وأبلغ من العمر 31 عاما، وعملت مع عدد كبير من المخرجين مثل شريف عرفة لمدة 6 سنوات، هو مدرسة كبيرة تعلمت منها الكثير».