الخبير الاستراتيجي سمير فرج: أمريكا تريد تهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن زيارة لويد أوستن، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية إلى بغداد، من أهم الزيارات التي تمت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أمريكا ترى أن منطقة الشرق الأوسط من الممكن أن يحدث بها انفجار في أي لحظة، ولذلك هناك زيارة وزير الدفاع للمنطقة لـ تهدئة الوضع.

زيارات كثيرة في المنطقة

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة هناك زيارات كثيرة في المنطقة، وأن أمريكا تريد تهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل، بعد المشكلات والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن أمريكا ستطالب إسرائيل بعدم تصعيد الموقف، بعد ما تقوم به إسرائيل من قتل للفلسطينيين، وأن أمريكا لا تريد أن يكون هناك مشكلات جديدة.

أمريكا تعلم أن مصر هي مصدر الأمان

وكشف أن أمريكا تعلم أن مصر هي مصدر الأمان والقوة المتزنة بالمنطقة، وأن لها علاقات طيبة مع الجميع، وأن مصر لن تدخل فى تحالفات ضد أحد.

وتابع: «الفلسطينيون لديهم فرصة قوية للحل حاليًا، وأن جو بايدن الرئيس الأمريكي مؤمن بحل القضية فى إطار الدولتين، بعكس ترامب الرئيس السابق لـ أمريكا، وأوضح أن القضية الفلسطينية من الممكن أن تحل في هذه الفترة».